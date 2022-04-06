疫情｜內地專家：連花清瘟不可預防感染　沒症狀無需服用

中成藥連花清瘟有清熱解毒作用，可用於治療輕型、普通型新冠肺炎，至於密切接觸人員可否服用連花清瘟以起到預防效果，有專家表示，若有相應症狀即可服用，「反之，則沒有必要」。



連花清瘟在新冠肺炎的常規治療中，可用於治療輕型、普通型的發熱、咳嗽、乏力等。

據《澎湃新聞》報道，連花清瘟主要成分為連翹和金銀花，還包括炙麻黃、板藍根、薄荷腦、廣藿香、紅景天等，可起到清瘟解毒、宣肺泄熱的作用。在新冠肺炎的常規治療中，可用於治療輕型、普通型的發熱、咳嗽、乏力等。

至於密接人員可否服用連花清瘟進行預防？上海市新冠肺炎救治組市級專家組成員、岳陽中西醫結合醫院呼吸內科主任王振偉表示，密接人員雖核酸呈陰性，但要注意自身是否出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、肌肉酸痛等類似感冒的症狀，其次是觀察有沒有舌體偏紅、舌苔黃或黃膩等偏熱性表現。

王振偉指，連花清瘟始終是一味藥，不可隨意服用。特別是老人、兒童等特殊人群，更需謹慎用藥。他續指，如果本身是陽氣亢盛、大便秘結的陽性熱盛體質，就比較適合使用連花清瘟。若平時就是脾胃虛弱、神疲乏力氣虛氣短，或大便稀薄等，服用此藥後可能更容易加重下瀉症狀。

王振偉說，對於在醫院集體隔離人員來說，保持心情愉快和充足休息，是最基礎、也是最好的預防手段。

同濟大學附屬同濟醫院中醫科主治醫師董秋安也表示，連花清瘟主要是用於臨床治療，出現發熱或高熱、惡寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、頭痛、咽幹咽痛等症狀的人群在早期服用效果比較好，療程一般7-10天。但連花清瘟不是預防藥物。

此外，亦有醫師表明，服用中成藥要在中醫師的指導下使用，不可盲目跟風。