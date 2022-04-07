基因改造嬰惹議　南方科大原副教授賀建奎傳出獄　接電話惟未回應

南方科技大學原副教授賀建奎因透過基因編輯技術，成功誕下一對能夠先天抵抗愛滋病毒的雙胞胎嬰兒，被批評有違學術倫理和道德規範，更與團隊成員被控非法行醫罪，最後於2019年底在深圳市南山區人民法院被判有期徒刑3年。近日，有網民發帖稱賀建奎已出獄，官媒周四（7日）試着撥打賀的電話，對方接通，惟未做回應。



賀建奎出獄消息傳出後，官媒《北京青年報》周四撥打了對方的電話，接電話人自稱是賀本人，惟針對今後是否準備恢復科研計劃，其則表示不方便接聽電話，未進行回應，隨即掛斷。

賀建奎2018年11月在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會期間，分享其研究結果，指他與團隊透過修改CCR5基因，令一對能夠先天抵抗愛滋病的雙胞胎嬰兒誕生。惟公布研究結果前已被質疑研究是否符合倫理準則，席間亦被與會人士質疑研究的必要性，因現時已有相近技術減少愛滋病毒減低，但基因改造技術不成熟，安全成疑。

賀建奎在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會時，公布全球首對基因改造雙胞胎出生的研究。（資料圖片）

2019年12月30日，賀建奎等3名被告涉「基因編輯嬰兒」案在深圳市南山區人民法院一審公開宣判。法院審理查明，2016年以來，賀建奎得知人類胚胎基因編輯技術可獲得商業利益，即與廣東省某醫療機構張仁禮、深圳市某醫療機構覃金洲共謀，在明知違反國家有關規定和醫學倫理的情況下，仍以通過編輯人類胚胎CCR5基因可以生育免疫愛滋病的嬰兒為名，將安全性、有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。他們偽造倫理審查材料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

法院認為，3名被告未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，其行為已構成非法行醫罪。最終，賀建奎被判有期徒刑3年，並處罰金300萬元（人民幣．下同）；張仁禮被判有期徒刑2年，並處罰金100萬元；覃金洲被判有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金人民幣50萬元。