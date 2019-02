【基因改造嬰】談基因編輯五大準則　賀建奎論文被國際期刊撤稿　

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年稱以「基因編輯」技術,成功在中國培育出可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰,掀起海內外對倫理和醫學的爭議。賀建奎事後接受官方調查,被解職之餘更有可能因涉嫌犯罪移交公安機關。 最近消息指,賀建奎的一篇關於「人類基因編輯的五大準則」的研究論文,日前被國際期刊撤稿,原因之一是其基因改造嬰兒實驗,與文章提出的意見相悖。

2019年2月21日,國際期刊《The CRISPR Journal》宣布撤回賀建奎所發表、題為《輔助生殖技術倫理條例草案》(Draft Ethical Principles for Therapeutic Assisted Reproductive Technologies)的文章。(網上圖片)

2019年2月21日,國際期刊《The CRISPR Journal》宣布撤回賀建奎所發表、題為《輔助生殖技術倫理條例草案》(Draft Ethical Principles for Therapeutic Assisted Reproductive Technologies)的文章,該文章發表於2018年11月26日,也是賀建奎宣布「免疫愛滋病的基因編輯嬰兒誕生」的同一日。

文章中,賀建奎提出人類基因編輯的五大準則,包括對受試家庭的悲憫之心(mercy for families in need),有所為有所不為(only for serious disease never vanity),尊重孩子的自主權(respect a child's autonomy),基因不能定性人類(genes do not define you),每個人都有權免於遺傳疾病(everyone deserves freedom from genetic disease)。有科學家質疑,賀建奎的所作所為和他提出來的幾個原則相悖。

期刊聲明:賀建奎研究違反國際規範和地方法規

《The CRISPR Journal》的撤稿聲明指,文章最初發布時,作者沒有提供相關的利益衝突信息。編輯們在幾周內通過電子郵件與賀建奎通信,他表示願意提供有關資金來源,公司關係,專利申請和臨床試驗註冊的最新信息。自那時以來,賀建奎據報已進行涉及人類胚胎種系編輯的臨床研究,極有可能違反國際規範和地方法規。

聲明又指,總編輯已經從期刊編輯委員會的高級成員和該領域的其他專家那裡尋求建議。根據其對本次提交情況的審查以及缺乏完整和公開披露,決定正式撤回該文章。

《The CRISPR Journal》的執行編輯Kevin Davies亦就事件表示,當初決定發表這篇文章是覺得,這在目前有關生殖技術的權威指南和報道中,可加入來自中國研究團隊的與眾不同又有趣的觀點。「但與大家一樣,我們並不知道賀建奎正在或者已經完成了人類胚胎植入的臨床試驗。」