東航MU5735空難｜民航局：全行業須痛定思痛　全面加強安全工作

3月21日，東方航空MU5735航班在廣西梧州境內墜毀，機上132人全部罹難。周三（6日），民航局召開全國民航航空安全電視電話會議，指出要深刻反思是次飛行事故。



會議指出，全行業一定要痛定思痛，堅持「人民至上、生命至上」，認真做好「3·21」東航MU5735航空器飛行事故善後處置工作，在查明事故原因的基礎上，認真總結經驗教訓，全面加強安全工作，確保航空運行絕對安全、確保人民生命絕對安全。

據了解，在3月22日至周三開展的行業安全大檢查中，各生產運行單位對自身安全運行管理進行了一次全面體檢，邊查邊改，及時查漏補缺，很好排查整治了一批安全隱患。3月29日至4月1日，民航局督導組對七個地區的監管單位和部分運行單位，以實地督導、遠程抽查、視像監管等方式開展安全督導抽查，對已經發現的在安全思想、運行管理鏈條、專業隊伍建設和安全保障等方面的問題提出明確、具體的整改要求。

另外，會議還要求要堅持動態清零，全面徹底做好民航領域安全隱患排查治理，並重點關注「小散變轉欠」運輸航空公司和中小機場、通航公司運行風險，進一步健全「黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責」和「三管三必須」責任體系等，同時要加強對航空安全風險的實時監測、預警與輔助決策技術方面的基礎研究，真正做到既要防範「灰犀牛」，更要高度警惕「黑天鵝」，努力用大概率思維防範小概率事件，牢牢守住不發生系統性風險的底線。