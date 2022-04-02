東航MU5735空難｜黑盒、殘骸破損嚴重　數據提取和復原工作成難題

3月21日，東方航空MU5735航班在廣西梧州境內墜毀，機上132人全部罹難。民航局航空安全辦公室主任朱濤3月31日表示，調查工作已經取得初步進展。

對此，《航空知識》主編、北京航空航天大學航空專家王亞男表示，找到「黑盒」後還要進行數據提取和殘骸復原等工作，但墜毀客機殘骸深入主要撞擊點附近地下20米，殘骸破損十分嚴重，令復原工作面臨巨大困難。



王亞男表示，兩部黑盒對於事故調查都十分重要，其中駕駛艙語音記錄器相當於聲音信號的採集器，記錄駕駛艙內的所有聲音，例如飛行員對飛機技術狀態的討論，飛行員操縱意圖的表達，儀器儀表發出的警告聲音，以及飛行員和塔台的聯絡通話、駕駛艙內其他的背景音等，對分析事故原因是重要的證據。

不過飛行數據記錄器或更為關鍵，其根據時間變化實時記錄飛行高度、航向、飛行姿態變化、油門位置等運行狀態，數據豐富，對於調查而言更為直觀，可由此判斷飛機的健康狀態。

然而他指出，在存儲單元完整的情況下，黑盒數據很快就能被提取出，約半個月到一個月就能有一個初步結論，可是現時涉事兩黑盒均有損壞，可能為技術修復帶來較大困難，能否百分百還原還不好說。

失事客機兩部黑盒的數據正在解碼。圖為被搜救人員尋回的第二個黑盒。（新華社）

另一個困難之處是現場殘骸的收集與分析，調查過程需把飛機損壞的零部件重新對應到原來的位置等，以明確到底損壞是撞擊所致抑或此前的故障所致。

而是次墜毀客機殘骸嚴重破損，數萬塊殘骸碎片的還原極大地增加殘骸分析的難度，「這相當於完成同一個拼圖圖案，使用1萬塊超小拼圖和使用100塊拼圖花費的時間精力是完全不一樣的」。

但他也指出，殘骸調查工作艱苦但十分必要，目前看來至少要兩星期以上才能還原；雖或不能直接呈現事故原因，但殘骸調查可以排除事故調查方向，如此前現場調查沒有發現人工爆炸物留存的痕跡，就排除了一個調查方向，這就是其重要意義。