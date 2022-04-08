溫州9歲男童掉化糞池亡　父：沒有井蓋及警示標誌　望為子討說法

浙江溫州市一名9歲男童周一（4日）下午走失，經7個小時尋找，其終被發現伏屍於花壇附近的化糞池中。其父周三（6日）爆料指，化糞池並沒有井蓋和任何警示標誌，且周邊雜草叢生，同時當地街道曾組織物業、施工方協商賠償事宜，惟對方態度始終很敷衍。他表示，就希望能給孩子討個說法。



據父親李先生介紹，他們一家住在甌海區瑞仕花園（西區），周一下午4時左右，其子在小區玩耍時失蹤，他調取小區閉路電視時發現其癱瘓了，無法查看，之後一起玩耍的孩子表示，曾看到兒子在草坪附近玩。

經現場查看，他們在草叢中發現一個隱蔽的化糞池，同時得知該化糞池沒有井蓋，且周圍也沒有警示標誌，懷疑孩子很有可能掉入其中。據現場視像顯示，該化糞池隱藏在綠化帶中，井口處僅有雜草覆蓋。最終，孩子在晚上11時40分左右被打撈上來，當時已失去生命體徵。

化糞池隱藏在綠化帶中，井口處僅有雜草覆蓋。（上游新聞）

李先生表示，小區是2016年陸續交房的，可交房後仍陸續施工了1年半，相關設施都沒有到位，「化糞池有8米深，沒有井蓋也不採取安全措施，這不是害人嗎？」他又指，當地街道事後組織物業、施工方與他協商了賠償事宜，惟對方態度始終很敷衍。

現時一家人非常傷心，希望能給孩子討個說法。而對於事故，瑞仕花園物業方開元物業公司袁姓負責人僅以「多方正在處理」為由拒絕回應。