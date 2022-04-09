港識深事｜深圳市新目標：2025年上市公司將突破600間

深圳市周五（8日）召開《深圳市人民政府關於加快培育壯大市場主體的實施意見》（下稱《實施意見》）政策解讀新聞發布會，其提出到2025年，上市公司突破600間的新目標。



深圳全市截至去年底共有380萬間市場主體，居全國第一，包括139萬間個體工商戶和241萬間企業，當中有1.3萬間規模以上工業企業、1.2萬間限額以上批發和零售企業、1.1萬間規模以上服務業企業。《實施意見》提出了加快培育壯大市場主體的工作目標，年均新設立逾50萬間市場主體，全市市場主體總量到2025年突破460萬間，各類企業總量超過320萬間，企業與個體工商戶佔比達到7：3。

同時，規模以上工業企業總量逾1.5萬間，國家專精特新「小巨人」企業逾600間，國家製造業單項冠軍達到逾80間，境內外上市公司突破600間，世界500強企業增至10至12間，國家級高新技術企業達2.2萬間，獨角獸企業新增約20間。

市發展和改革委員會主任郭子平表示，據初步的計算，今年至2025年間，深圳市本級財政將直接投入超過300億元人民幣資金，通過扶持獎勵、入庫培育、平台建設、優化環境，為市場主體提供政策支持和服務保障。