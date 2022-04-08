港識深事｜網紅二手書店經營難欲轉讓　書友撐場業主減租助過難關

在書店買書，一般都是一本一本購買，但深圳龍崗區一城中村內的「九斤書店」，就以9元一斤出售二手書籍。

與近年興起的文青風書店不同，「九斤書店」店面不大、裝潢簡陋，只有一排又一排放滿二手書的書架，卻成為不少愛書人心中的「文化地標」。

惟受到疫情衝擊，今年書店陷入經營困境。4月1日，書店老闆何澤華在微信朋友圈發布轉讓書店的消息，隨即引起大批讀者關注。



《南方都市報》報道，2000年，何澤華在湖北宜昌經營二手書生意。2008年，他在朋友口中得悉深圳的運輸生意好做，於是遠赴深圳任職貨車司機和搬貨員，但生意一直未如理想，於是他在深圳做回買賣舊書的老本行。

何澤華欲轉讓書店的消息傳出後，不少書友特意去捧場買書。（深圳大件事）

何澤華起初在深圳擺攤，直至6年前才租下龍崗區坂田街道和碪村一店面開設「九斤書店」。據介紹，和碪村是坂田街道一個熱鬧的城中村，「九斤書店」則位於靠近主街樓棟的第二排。

書店以9元一斤的價格出售舊書，開張不久後已吸引大批讀者，更有不少人特意到訪打卡後在社交平台上分享，令「九斤書店」成為名副其實的網紅書店。

值得一提的是，書友在稱呼「九斤書店」為網紅書店時，往往喜歡在這前面加上「寶藏」二字。何澤華介紹，不計倉庫內的藏書，書店就有過萬冊書籍，除了可找到國內稀缺的英文原版書，更可尋得絕版書籍。

惟受疫情影響，「九斤書店」的經營愈發困難。何澤華表示，由於疫情防控的需要，通往書店的捷徑被封，書店損失了不少客流，單日營業額最低只有3元，「今年過年來了之後，就沒有做過多少天生意。好不容易疫情防控形勢沒有那麼嚴峻了，客流也成了問題」。

何澤華欲轉讓書店的消息傳出後，不少書友特意去捧場買書。（深圳大件事）

農曆新年後回到深圳，何澤華已將書店交給妻子打理，自己外出做兼職補貼書店和家用，「不去打工是不行的，收書的成本，店租、房租以及日常開銷都需要錢。現在光靠書店的營業額撐不起來」。

4月1日，何澤華在朋友圈和書友群發出書店轉讓的消息，「書友們以為是愚人節玩笑」，書友紛紛提出建議，包括轉為線上書店、搬到離學校更近的地方等等，大批書友更趁清明假期特意去捧場；店舖業主亦為何澤華減租2000元，幫助他渡過難關。

事實上，何澤華並不想轉讓書店，「還是想繼續做的，畢竟我做了一輩子二手書。我50歲了，也不會別的。實在不行我就去路上舉牌，告訴大家這裏有個書店，給客人引路」。