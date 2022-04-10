疫情｜粵海警2月以來拘捕256人　摧毀多個往返香港與廣東偷渡集團

今年2月，在本港第五波疫情極為嚴峻之際，多人由香港偷渡至內地導致疫情擴散，隨後多地加強對偷渡犯罪行為的打擊。

新華社10日（周日）報道，據廣東海警局，2月16日以來廣東海警局在中山、陽江、汕頭等地連續破獲5宗偷渡案件，查獲21名偷渡組織人員、235名偷渡人員，其中又摧毀多個往返於香港與廣東組織偷渡的團伙。



珠海高新區於2月16日發放首筆反走私反偷渡線索舉報獎勵金，金額達10萬元人民幣。（《羊城晚報》）

報道指，今年以來，廣東海警局以「清灣2022」專項執法行動為牽引，對重點管控海域開展專項清查，嚴厲打擊海上走私、偷渡等違法犯罪活動，摧毀多個往返於香港與廣東組織偷渡的團伙。

其中，在2月20日至21日，廣東海警局聯合廣東省公安廳，在中山、陽江兩地實施精準打擊，連續破獲3宗涉嫌組織他人偷越國（邊）境案，現場拘捕14名偷渡組織人員；並於2月25日，聯合福建海警局、公安機關在福建、廣東同步開展收網行動，一舉拘捕涉案偷渡人員240餘人。

此外，在2月16日至今，廣東海警局聯合地方執法部門，動用約5萬人次開展近3000次執勤執法任務，成功查獲了32宗走私案件，查扣涉案船舶36艘、凍品約2158.19噸、香煙1267箱，拘捕涉案人員93人。