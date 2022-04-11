上海疫情｜核酸異常2.5萬人佔千分一　劃7624個封控區實施「7+7」

上海市今日（11日）舉行疫情防控發布會，通報近兩日全市核酸篩查的結果，截至今早8時，共採樣2512萬人，已完成檢測2152萬人，其中結果異常25996人，目前還有一部分混管陽性人員的復檢工作正在進行中。

發布會公布，上海已劃定首批「三區」名單，包括7624個封控區、2460個管控區及7565個防範區。



上海市政府副秘書長、市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝在會上表示，根據國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際，按照封控區、管控區、防範區，全市實施分區分類差異化防控。

封控區實施「7+7」 要求足不出戶

具體來說，封控區是指近7日內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施7日封閉管理＋7日家居健康監測。7日封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門，7日家居健康監測期間，實行人不出小區、嚴禁聚集。

7日封閉管理和7日家居健康監測期間，無新增陽性感染者，且第13日區域內所有人員核酸檢測均為陰性，解除封控，調整為防範區。如7日封閉管理期間出現陽性感染者，則對所涉樓棟實施封閉管理至14日期滿，其他區域實施7日家居健康監測，如7日家居健康監測期間出現陽性感染者，根據流行病學調查結果和綜合研判後，落實相應管控措施。

上海市社區持續進行封控管理。（視覺中國）

管控區7日家居健康檢測

管控區是指近7日內無陽性感染者報告的居住小區等場所，實施7日家居健康監測，但期間每戶每日可在做好個人防護的前提下，分時有序、分區限流，至小區指定區域無接觸式地領取配送物資。如7日家居健康監測期間出現陽性感染者，則調整為封控區；期間無新增陽性感染者，且第6日區域內所有人員核酸檢測均為陰性，則解除管控，調整為防範區。

對封控區、管控區內，因病就醫等確需外出人員，經社區同意，要全程做好個人防護，落實閉環管理。

防範區減少流動、避免聚集

防範區是指近14日內無陽性感染者報告的居住小區等場所，實行強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模。人員要減少流動，避免聚集。鑑於當前上海市疫情形勢，防範區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，不得流動到封控區和管控區。如防範區內出現陽性感染者，則調整為封控區。