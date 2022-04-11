上海封城「一根黃瓜吃兩天」　網紅瘦一大圈變女神：體驗饑荒瘦法

上海封城持續，民生物資供應問題仍未完全解決，許多民眾存糧不足，只能省吃儉用。微博上擁有250萬粉絲的網紅「可子」也被關在家中將近2星期，肚子瘦了一大圈，稱自己體驗了一把「饑荒瘦法」。



可子10日在微博貼出了身體變化的比對照，可以發現，3月底時，她的肚子還有明顯的一圈肉，但到了4月10日，肚子就變得平坦了許多。

可子也在貼文中表示：「我算是體驗了一把『饑荒』瘦法，牛啊上海。」她並透露，自己大概瘦了3、4公斤。

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有粉絲好奇詢問可子怎麼快速瘦下來的，可子回應：「一根黃瓜分兩天吃，怎麼能不有效？」另外，也有人關心可子現在的情況如何，她說：「現在可以了，我和阿姨能吃到兩個菜了。」顯見上海的物資供應問題已有改善。

不過，有女粉絲看見可子瘦了，竟然留言「好羨慕」，引起許多網友不滿：「人家是封城沒有選擇，你羨慕什麼？」「這麼羨慕怎麼不去非洲，很多孩子都吃不飽，瘦得剩下骨頭了。」「人在福中不知福，腦子裡面裝什麼？」

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