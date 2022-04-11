疫情｜廣州：防控處於關鍵階段　部分區域短時間實施多輪核酸篩查

廣州疫情升温，當地宣布自11日（周一）起，市民非必要不離穗，確需離穗憑48小時核酸陰性證明。

11日晚上，廣州市召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌表示，目前廣州的疫情防控正處於關鍵階段，部分區域近期可能會繼續開展新一輪核酸檢測，短時間內實施多輪核酸篩查，以盡快把感染者全部查出來。



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陳斌又表示，對於福利院、養老院等特殊場所機構，高三師生、批發市場、貨運和快遞從業人員，以及防疫工作人員、志願者等重點人群，將提高核酸檢測頻次。

陳斌又通報，10日下午2時至11日傍晚6時，廣州新增38宗本土新冠病毒陽性感染者，其中確診病例27宗，無症狀感染者11宗。新增本土感染者大多是在管控區域或重點人員中主動排查發現，流調顯示與之前公布的病例存在關聯。

目前，白雲、越秀、花都、增城、海珠部分區域分別劃定了分級分類管控區域；兩天以來，市內部分區域持續開展全員核酸篩查，共採樣823.6萬份。

陳斌表示，自4月8日至今，本次廣州疫情累計報告新冠病毒感染者61宗。從區域分布看，白雲區45宗、海珠區7宗、越秀區4宗、番禺區2宗；增城區、天河區、花都區各1宗。從感染情況看，無症狀17宗、輕症37宗、普通型7宗。