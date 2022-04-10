廣州疫情｜盞鬼廣東話動員抗疫：包租公咪顧住收租　提租客做核酸

「嗱嗱臨出嚟做核酸啦！個啲包租公、包租婆，咪淨係顧住收租先得噶，要提醒啲租客做好核酸排查。」

昨日（9日）廣州市白雲區明星村內的喇叭裏播放「盞鬼」廣州話抗疫廣播，用接地氣的語氣動員全體村民出門做核酸。



據《南方網訊》報道，現場排隊的劉先生說，自己今早剛從外面回村，聽到廣播後就趕緊下來做核酸，感覺這樣的廣播內容「能讓大家都聽得懂，都願意下來做核酸」。

「盞鬼」廣州話抗疫廣播內容：

喂喂喂，未做核酸的街坊，嗱嗱臨出嚟做核酸啦！之前我哋成日係網上就話加油加油，依家輪到我哋自己要加油啦！



雖然呢這次疫情來的好勁，但係我哋唔使驚，聽政府安排啦，配合做好核酸就verygood啦。



鍾意飲早茶、跳廣場舞的阿公阿婆，注意啦，如果想快啲恢復返三五成群、一盅兩件，就配合好做好核酸，有事就隔離，沒事就安心了咯。



仲有個啲細路仔，唔好哭哭啼啼啦，做核酸又唔係打針，靚仔哥哥保證一定唔會痛。



仲有個啲包租公、包租婆，咪淨係顧住收租先得噶，要提醒啲租客做好核酸排查，唔係一個人中招，整條村封掉就麻煩啦。



仲有啊，依家拉開窗簾湊熱鬧嘅果班靚仔啊，話嘅就係你哋呀。咩枸杞配啤酒，一口接一口，唔洗話最怕死嘅就係你哋咪？快啲出嚟做核酸檢測，睇下自己有冇瀨野。



大家埋怨排隊又焗又熱，你睇下人哋穿了幾層防護服的醫護人員，件衫都擰得出水啊，陰功，你再睇下我哋日嗌夜嗌嗌到喉嚨都沙，大家都係為咗健康著想，將心比心，互相包容一下得唔得。



我哋也會準備好傘和水，各位街坊再堅持一下，好快我哋又可以舞照跳、茶照飲的啦。



這條輕鬆幽默、「粵」味十足的抗疫廣播是由南方新聞網創作的抗疫系列廣東話音檔，該系列作品在去年廣州「5.21」Delta變異株疫情防控期間推出，並在多個社區落地循環播放，呼籲廣州街坊，根據疫情防控要求進行核酸檢測。

目前廣州面臨的疫情防控形勢嚴峻，創作粵語音檔的南方新聞網，呼籲廣州街坊，根據疫情防控要求進行核酸檢測，並表示全員核酸篩查的主要目是與病毒賽跑，力爭儘早盡快發現感染者，全力阻斷傳播鏈條。

網民表示：

「這比上海好多少倍！」

「播音阿叔好犀利哦，識講英文又識煲冬瓜！」

「廣州加油啊，我地（哋）實得」

「呢個志願者正職做棟篤笑的？」



據廣東衛健委網站，4月9日，全省新增10宗本地確診個案（其中1宗為無症狀感染者轉確診），均為廣州報告；新增13宗本地無症狀感染者，其中廣州1宗，深圳4宗，佛山8宗。