川航員工畢業前曾發表仇恨言論　資深機長：入職心理測試十分嚴格

因發布仇恨言論，四川航空公司員工被公眾質疑存在心理問題，相關事件引發網民熱議，四川航空官方回應稱涉事人員已停職接受調查。

此事發生後，涉事人員微博已被禁言。公眾對於該飛行員發布不當言論表示震驚之餘，也對該飛行員心理健康狀況表示擔憂，因為飛行員的心理狀態直接關乎旅客生命安全。



據極目新聞報道，航空業內人士透露，飛行員在招聘時，就有心理評估流程，每年的體檢環節中也有心理篩查環節。

該名資深機長稱，2014年馬航MH370事件之後，他給中國國家相關部門提過關於對飛行員進行心理篩查方面的建議。從2015年起，中國民航局要求各航空公司在招考過程中統一使用國家航天員及美國、歐洲現役飛行員心理健康評定選用的「明尼蘇達多相人格測驗」。而在飛行員入職之後，每年的體檢環節中也有心理篩查流程。陳建國表示，飛行員入職之初的心理測試流程十分嚴格。

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4月10日，據多名網民發布消息顯示，名為「-AynGA-」的用戶在網絡發布仇恨言論，之後有網民發現，該用戶是四川航空公司的一名飛行員，並曬出該飛行員民用航空器駕駛員執照、工作證件和其個人照片，因該工作人員為航空公司飛行員，其仇恨言論令人擔憂。

根據網上爆料照片，涉事用戶為蒙古族人，有關言論是在2015年6月發布，內容稱「當年被日本人屠殺30萬人都是自己活該」、「漢族人不該殺麼，一群傻*」。

川航隨後回應稱，經調查核實，此人確為該公司員工，於2021年8月入職，其不當言論發表於大學期間；公司現已將此人做停職處理，涉事人員目前正接受相關部門調查。