川航3U3839故障後盤旋8小時返航重慶　專家指安全情況可控

由重慶飛往俄羅斯莫斯科的四川航空3U3839次貨運航班，周五（25日）起飛後突發機械故障，機組決定返航重慶，最終進行近8小時的盤旋耗油後安全降落。

《澎湃新聞》引述知情人士指，該航班的故障為飛行器縫翼系統二故障，不影響飛機正常飛行，但若保留故障帶至莫斯科機場落地維修，將產生多方面的協調困難，「處於安全第一的最優考慮，機組經過諮詢簽派部門後，決定返回重慶，一切都是安全可控的。」



四川航空3U3839次貨運航班25日起飛後突發機械故障，最終進行近8小時的盤旋耗油後安全降落。（微博）

據公開資料顯示，川航3U3839航班3月25日7時43分，由重慶江北國際機場起飛，原擬於俄羅斯當地時間25日9時30分抵達莫斯科謝列梅捷沃機場；8時38分，航班以9500米高度正常飛行至甘肅境內，不久掉頭返航；9時30分左右進入重慶空域內盤旋多圈；11時10分又飛行至重慶、貴州交界區域繼續盤旋飛行；直至下午4時07分，盤旋近8個小時後，航班在重慶江北機場正常落地。盤旋期間，該航班保持約4785米的較低高度飛行，飛行速度也維持在650公里每小時左右。

至於川航3U3839航班為何發現故障後在空中長時間盤旋飛行？據了解，執飛該航班的飛機是四川航空編號B-308P的全貨型空中客車A330飛機，機齡9年，2019年11月25日引進加入四川航空機隊。有知情人士表示，B-308P由四川航空自第三方租賃而來，該飛機在出廠時沒有選配空中放油裝置，不具備空中直接放油的能力。官媒「央廣網」亦報道指，機組出於絕對安全考慮，決定返航。

川航3U3839航班盤旋路線。（微博）

上述知情人士又指，川航B-308P飛機為二手貨機，沒有選裝放油組件，只能通過盤旋的方式來費油，由電腦執行自動飛行程序，「飛機不會繞暈」。據了解，空中客車的大型機可以選裝相應的空中放油裝置，一旦遇到故障，可以通過主動放油的方式來排放燃油，減輕落地重量，防止大重量落地對飛機結構造成損傷。飛機在空中客車工廠組裝時，航空公司會出於自身成本控制等方面考慮，選擇是否安裝放油裝置。

此外，亦有民航領域專家表示，航班在空中長時間盤旋的情況比較常見，但時值民航安全敏感時期，因此引發關注。