習近平考察海南五指山：把所有精力用在讓老百姓過好日子上

正在海南考察的國家主席習近平在11日（周一）現身五指山市，先後考察了海南熱帶雨林國家公園五指山片區、水滿鄉毛納村，了解海南保護自然環境和生物多樣性、鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等情況。



據新華社12日報道，習近平在海南熱帶雨林國家公園五指山片區，沿木棧道步行察看公園生態環境。他強調，海南以生態立省，海南熱帶雨林國家公園建設是重中之重。要跳出海南看這項工作，視之為「國之大者」，充分認識其對國家的戰略意義，再接再厲把這項工作抓實抓好。

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在五指山腳下的水滿鄉毛納村，習近平對村民說，「我們已經建成全面小康社會，接着要奔向現代化，推進共同富裕。鄉村振興工作要紮紮實實、踏踏實實做，首先要鞏固脱貧成果，鞏固住再往前走，同鄉村全面振興有效銜接。中國共產黨關心的就是讓全國各族群眾日子過得一天比一天好。黨沒有自己的利益，黨的領導幹部更不應該有自己的私利，要堅持黨的根本宗旨和黨的群眾路線，把所有的精力都用在讓老百姓過好日子上。」

據悉，習近平10日開始赴海南調研，他在三亞市考察調研時強調，種子是中國糧食安全的關鍵，只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全。

他還說，種源要做到自主可控，種業科技就要自立自強，這是具有戰略意義的大事。他要求弘揚袁隆平等老一輩科技工作者的精神，十年磨一劍，久久為功，把這件大事抓好。