北京冬奧表彰大會舉行　習近平：中國防疫經受考驗為全球提供經驗

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會今日（8日）上午，在北京人民大會堂舉行。中共總書記、國家主席習近平出席大會並發表講話。



北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會8日上午，在北京人民大會堂舉行。（新華社）

習近平表示，歷經7年艱辛努力，北京冬奧會、冬殘奧會勝利舉辦，舉國關注，舉世矚目。北京攜手張家口作為主辦城市盡銳出戰、全力投入，同國際奧委會、國際殘奧委會等國際體育組織緊密合作，克服新冠肺炎疫情等各種困難挑戰，向世界奉獻了一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，全面兌現了對國際社會的莊嚴承諾，北京成為全球首個「雙奧之城」。

習近平指，在全球新冠肺炎疫情大流行背景下，中國把全部參與者的健康放在第一位，堅持「外防輸入、內防反彈」，通過嚴格實施防控措施，有力保障了各方人員健康。賽時期間，閉環內陽性比例僅為0.45%，所有陽性人員都得到了有效治療和良好照顧，沒有發生聚集性、溢出性疫情，城市防控動態清零。中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供了有益經驗，「有的外國運動員表示：『如果疫情應對也有金牌，中國應該得到一枚。』這枚金牌屬於全體辦奧人員。」

習近平說，北京冬奧會、冬殘奧會廣大參與者珍惜偉大時代賦予的機遇，在冬奧申辦、籌辦、舉辦的過程中，共同創造了北京冬奧精神。這個精神是胸怀大局、自信開放、迎難而上、追求卓越、共創未來。

值得一提的是，習近平在講話中談到「冬奧夢」 和「中國夢」精彩交織時說，「活潑敦厚的冰墩墩，喜慶祥和的雪融融，撲面而來的中國年味兒，香噴噴的豆包，谷愛凌是愛吃餡餅，外國人還愛吃餃子。」隨後現場轉播畫面將鏡頭轉向谷愛凌，戴著口罩的她略顯害羞。

中共中央、國務院決定，授予國家速滑場館運行團隊等148個集體「北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻團體」稱號；授予蘇翊鳴等147人、追授鄧小嵐「北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻個人」稱號。大會上，受到表彰的運動員及其他代表走上主席台，由習近平等國家領導人為他們頒發證書。

在北京2022冬奧會中，中國代表團創下9金4銀2銅的歷屆最佳成績，榮登冬奧獎牌榜第三名。