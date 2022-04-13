上海東方衛視辦抗疫晚會　網民批「餓著肚子喊加油」　緊急喊停

4月12日，東方衛視宣布將舉辦抗疫特別節目，邀請黃曉明、王一博等明星助陣，替疫情下的民眾打氣。但由於上海疫情仍嚴峻，買菜物資問題仍未解決，在這個時機下舉辦抗疫晚會遭網民批評是「不知民間疾苦」、「要民眾把精神食糧當飯吃」，揚言抵制。東方衛視13日則宣布暫緩節目播出。



12日，上海東方衛視宣布要舉辦抗疫特別節目，邀請明星為上海打氣，消息一釋出，引發廣大批評，網民評論紛紛指責辦晚會的時機，稱「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」、「不如直播賣菜更實際」、「讓年收入這麼高的明星鼓勵我們這些失去收入20幾天餓肚子的普通民眾?」、「有錢請明星不如協助解決物資問題」、「太魔幻太愚蠢了吧!」。

此外，該晚會還想免費使用音樂人王海濤作詞的歌曲〈這世界那麼多人〉，該首歌曲2021年發行，由莫文蔚演唱。王海濤指出，無論免費或付費，自己都不願意授權歌曲被晚會使用，但卻遭東方衛視強行「徵用」。他表示，在上海人經受水深火熱的時候，我不會幹這樣的事。」

對於內地輿論的反彈，東方衛視13日凌晨宣布節目暫緩播出，並稱「感謝大家的關心」「歡迎大家對我們的工作提出寶貴意見」。但內地網民仍抨擊，應該直接宣布取消。

據國家衛健委公布，內地昨日（12日）新增27920宗本土感染，包括1500宗確診個案及26420宗無症狀感染。

在1500宗本地確診個案中，上海佔1189宗，在無症狀感染者方面，有26420宗為本土感染，其中上海有25141宗，疫情仍舊嚴峻。