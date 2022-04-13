李明哲案｜國台辦：服刑5年期滿依法釋放　將於近日安排返台

2017年被大陸以「顛覆國家政權罪」判刑5年的台灣NGO工作者李明哲將服刑期滿，國台辦發言人馬曉光今日（13日）宣布，李明哲將於近期依法釋放，有關方面近日將安排李明哲返台。



馬曉光表示，李明哲案於2017年11月一審宣判，有關刑事判決的法律文書，已經依法即時送達被告人和辯護人，並未提出上訴。李明哲入監服刑以來，監獄方面嚴格依法依規，保障其健康、通訊等權益，其身體狀況平穩。

馬曉光指，2020年肺炎疫情發生以來，根據疫情防控需要，監獄方結合工作實際，在封控期間暫停所有罪犯的親屬慰見。根據生效刑事判決，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放，有關方面近日將安排李明哲返台。

李明哲（左）被大陸以「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年。（資料圖片）

李明哲為首名被大陸以顛覆國家政權罪判刑的台灣人。其因在網絡發表言論，2017年3月入境中國大陸時遭國安人員逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會和台灣人權促進會等8個民間團體，曾估計李明哲刑滿時間（自被逮捕失去人身自由）為4月14日。

陸委會副主委邱垂正上周四（7日）曾呼籲陸方，盡速告知李釋放返台的日期，也會持續透過既有管道向陸方轉達家屬關切的權益。他表示，李明哲自2017年3月19日遭大陸關押（同年11月判刑），迄今將滿5年，其間陸委會持續關注李的關押情况及其健康，亦多次透過既有管道向陸方要求保障李的相關權益，並協助家屬赴陸探視迄今已經有16次。

國際特赦組織等團體亦關注李明哲事件，並於今年3月18日在立法院外召開記者會，呼籲大陸如期放人。