北捷拒登聲援李明哲廣告　國際特赦組織：沒想到台灣也有政治審查

台灣非政府組織工作者李明哲2017年遭中國大陸逮捕並判刑，目前正關押在湖南赤山監獄服刑。近日，國際特赦組織台灣分會在記者會上指，台灣台北捷運公司（簡稱北捷）不願刊登聲援李明哲事件的廣告，批評北捷有言論審查之虞。北捷方面則指，公司設有完善的審議制度，以維護公共空間的中立等。



李明哲被以「顛覆國家罪」判刑。（岳陽市中級人民法院微博）

長期關注大陸人權民主議題的李明哲是在2017年3月19日從澳門進入廣東珠海後失聯，之後在大陸法院被以「顛覆國家罪」判有期徒刑5年、褫奪政治權利2年，預計今年就服刑期滿。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎透露，原本該會希望以漫畫廣告的形式讓台灣民眾認識或持續關注李明哲的遭遇，但在交出廣告稿件後，北捷先是要求移除「中國」或「李明哲」字眼才能刊登，之後即使把中國改成「神秘國度」、把李明哲換成「李先生」仍無法通過審查。

邱批評，沒想到台灣也有政治審查，華人民主書院專案長王興中亦呼籲北捷不應將人權議題與所謂偏激政治立場劃上等號，也不應將「不要觸怒北京」作為依歸來政治審查。至於無黨籍台北市議員議員黃鬱芬則指出，北捷以往亦曾刊登市長柯文哲與媒體合作的廣告，質疑北捷對政治是否有雙重標凖。

對此，北捷表示，為兼顧商業收入、維護公共空間的潔淨與中立，北捷設有完善的審議制度，「針對政治、選舉、違反法令規定和善良風俗，以及社會未達共識恐釀爭議之廣告，均善盡把關責任」。對於聲援李明哲的廣告，則是經過由10位外部專家、學者以及公司內部3人組成的廣告審議委員會的獨立審議意見，除與廣告商協調，公司並積極與國際特赦組織人員聯繫溝通，後者評估效益因素後，表示先不上刊廣告。