疫情｜人民日報：上海老齡化程度非常高　「躺平」後果無法承受

上海的新冠肺炎疫情持續，昨日再增26330宗本土感染，官媒《人民日報》引述疾控專家指，上海是老齡化程度非常高的城市，堅持「動態清零」是最佳選擇，一旦選擇「躺平」，後果將無法承受。



4月12日，上海部分小區被列為防範區，居民可適當外出活動。（新華社）

上海市疾病預防控制中心副主任吳寰宇表示，上海本輪疫情流行的毒株主要是OmicronBA.2，傳播速度非常快，隱匿性特別強，增加了疫情防控的難度。放眼「躺平」的國家和地區，老年人和其他脆弱人群的病死率都比預想的要高很多。

上海市公安局黃浦分局南京東路派出所所長吳春暉介紹指，其所在的轄區屬於老城區，老年人多、外來人員多，人員密集程度高，轄區內亦有大量老式居民樓，不少煤氣和衛生設施都是共用的，存在交叉感染風險。老年群體的抵抗力更弱，只有快速遏制疫情蔓延，才能更好地保護他們。

針對「動態清零」方針，吳寰宇分析，雖然Omicron變異株傳播快，但只要做到早發現、早管控、早治療，切斷傳播途徑，保護好易感人群，仍然能夠及時有效控制疫情。他認為，中國實現社會面「動態清零」，是可以做到的。

吳寰宇又指，盡管目前疫情形勢嚴峻、復雜，但對於每一名陽性感染者，疾控部門仍然毫不鬆懈地在最短時間裡完成流調工作。上海市疾控部門結合疫情傳播的新特點，通過了解每名陽性感染者的發現方式等因素，分析研判疫情態勢，為實現「動態清零」打好基礎。