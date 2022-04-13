上海疫情｜市公安局發通告加強社會秩序管理　禁非必需車輛行駛

上海疫情持續嚴峻，市公安局周三（13日）發布通告稱，進一步加強本市疫情防控期間社會面秩序管理。



通告稱，任何機構和個人都應當嚴格遵守各項法律法規和本市疫情防控規定，按照分區分類差異化防疫管理要求，嚴格落實相關管控措施。

通告要求，禁止機動車上道路行駛，因疫情防控、生活保障、城市運行、應急處置、緊急就醫等需要的除外。交通管制措施根據疫情防控形勢動態調整。

4月11日凌晨，在國家會展中心（上海）方艙醫院中尚未交付的部分區域，工人正加緊推進建設。（新華社）

上海日前宣布全市實施「三區」管控，通告表示，嚴禁實施數項行為，包括封控區內人員在封閉管理期間擅自出戶，封控區和管控區內人員在居家健康監測期間，擅自離開居民小區/自然村（單位、場所），或者進行聚集活動，而防範區內人員擅自進入封控區、管控區，或者防範區場所未合理控制人員數量等。

不按照要求入住醫院或隔離點，或不按要求出院者，以及辱罵、毆打醫務人員、社區工作者、義工等防疫工作人員，起鬨鬧事，擾亂公共秩序，編造和故意傳播涉疫虛假資訊、偽造證明文件等行為亦屬嚴禁事項。

通告稱，違反上述規定的，公安機關將嚴格依法處理；構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。通告自發布之日起施行。