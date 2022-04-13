國民黨駐美代表將提台海新論述　國台辦：九二共識是共同政治基礎

國民黨主席朱立倫日前任命黃介正為該黨駐美代表。黃介正受訪稱，將提出以維護台海和平與穩定為基礎的新論述。對此，大陸國台辦在4月13日予以回應。



大陸國台辦新聞發言人馬曉光表示，「堅持『九二共識』、反對『台獨』是我們同中國國民黨互動交往的共同政治基礎，也是維護台海和平穩定的關鍵。當前台海形勢陷入緊張動盪，根源是民進黨當局拒不承認『九二共識』，大肆勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁，煽動兩岸對立對抗，干擾破壞兩岸關係。兩岸同屬一個中國，兩岸的事是兩岸同胞的家裏事。我們相信兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情。」

針對兩岸關係，中國官方多次強調「九二共識」。

3月5日，十三屆中國全國人大五次會議在北京人民大會堂開幕，中國國務院總理李克強針對兩岸關係，在政府報告中說，「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。」

2021年，李克強在政府工作報告中提到：「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

2020年，李克強在政府工作報告中的涉台工作提出：「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在『九二共識』基礎上推動兩岸關係和平發展。堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」

針對「台獨」，最近3年「政府工作報告」的措辭分別由2020年的「堅決反對和遏制」，到2021年的「高度警惕」，再到今（2022）年的「堅決反對」。