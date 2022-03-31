國民黨官方智庫：台軍預警能力強　共軍奇襲可能性微乎其微

國民黨官方智庫「國家政策研究基金會」（國策會）副研究員揭仲周三（30日）說，國軍（台軍）對共軍（解放軍）犯台有強大預警能力，共軍想奇襲的可能性微乎其微；共軍武力犯台需投送數十萬兵力、物資及油料，如何迅速、精確補給是共軍最大挑戰。



中央社報道，台北論壇基金會今天邀國策會副研究員、淡江大學戰略所兼任助理教授揭仲以「國軍對抗共軍犯台的能力與挑戰」為題進行講座。他說，共軍對國軍在「戰略預警、聯合制壓、聯合防空、防衛體系」的評價，其實比不少台灣人還高。國軍對抗共軍武力犯台有強大戰略預警能力，也有其他國家情報資源，共軍想隱蔽戰役企圖，造成戰略奇襲的可能性是微乎其微。

揭仲表示，估計武力犯台需中長程投送兵力包含數十萬人，消耗各類物資近3000萬噸、油料超過580萬噸，要迅速、即時、精確且川流不息地送到台海周邊及台灣陸地成千上萬的補給點，是共軍武力犯台最大的挑戰。

台軍正在大縱走，百姓夾道歡迎。（台灣國防部提供）

「不可能無徵兆就出兵」

他說，共軍的後勤動員過程，需動用運輸載具包括鐵路專列逾2800列、車輛近百萬車次、飛機超過2000架次、船隻逾7800艘次，因此不可能無徵兆就出兵；共軍希望在2025年到2035年間，集團軍要在24小時內完成物資出庫與裝載，大幅縮短部隊接獲命令到實際登機、登艦的時間。

揭仲說，中共武力犯台就要速戰速決，第一波軍力輸送必須從空中、海上投送12到15個旅的主力，但現階段約只能投送7個旅，只有一半的能量。共軍目前有2艘航艦、1艘075兩棲突擊艦、50架大型運輸機，在2025年到2035年間，航艦將增為5至6艘、075兩棲突擊艦增8艘到21艘，大型運輸機則增加為200架。

稱攻台是政治決策 「若絕望便甚麼都不顧」

揭仲表示，如果共軍戰略投送能力提升後，達到可速戰速決的門檻，將造成國軍反應時間縮短，至於是否增加中共高層動用武力的意願，值得台灣注意；而中共是否武力犯台是政治決策，不只考量軍力，也還會考慮其他因素，如果已經絕望，就甚麼都不顧了。

揭仲也說，面對共軍在第一島鏈形成「擊殺鏈」、有飽和攻擊能力時，連早期的神盾艦都沒辦法有效應付，國軍主力戰艦防空戰力已落伍，基隆級驅逐艦面對共軍飽和攻擊的存活率不高，恐無法達到保存戰力的目標。

揭仲表示，共軍要武力犯台，船團位置距台灣本島約40公里後進行航艦換乘，國軍約有4小時40分鐘可對共軍船團進行攻擊；離台灣本島70公里之內的水域，是目前國軍攻擊共軍登陸部隊的主要擊殺範圍，以雷霆2000多管火箭最大射程45公里來看，剛好可以涵蓋。