蔡英文接見美國參院訪團　國台辦批：阻擋不了「祖國統一」進程

美國聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）14日率跨黨派國會代表團抵台，成員包括參院外委會主席梅嫩德斯（Robert Menendez）。隔離期滿的蔡英文在今（15日）上午11時接見該訪問團。



對此國台辦15日回應指出，稱此舉無法改變台灣是中國大陸一部分的事實，「阻擋不了祖國完全統一和中華民族復興的進程」，要敦促美方用實際行動來兌現不支持「台獨」的承諾。



國台辦發言人馬曉光15日指出，一段時間來，美國政府、國會在台灣問題上屢屢挑釁，變本加厲打台灣牌，企圖「以台制華」、阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。

馬曉光提到，格雷厄姆等人竄訪台灣，民進黨當局和台獨勢力「巴結逢迎」，改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了祖國完全統一和中華民族復興的進程，他指出，要敦促美國政府用實際行動來兌現不支持台獨的承諾，而不是說一套做一套。

中國外交部發言人趙立堅在14日記者會上也指出，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。他指出，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方交往，「不要在危險的道路上越走越遠。」