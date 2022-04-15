美參議員訪台晤蔡英文　格雷厄姆：放棄台灣就是放棄自由民主

美國聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）昨率跨黨派國會代表團抵台，成員包括參院外委會主席梅嫩德斯（Robert Menendez）。訪團今日（15日）上午到總統府與蔡英文會面。



會中格雷厄姆致詞時表示，美國會積極因應中國對台灣日益加劇的挑釁行為，如果放棄台灣，就相當是放棄自由與民主。他又稱，在烏克蘭情勢中，中共跟台灣人民之間的反應對比鮮明，對於中國對全世界的一切，「我們是時候讓他們付出更龐大的代價」。



格雷厄姆表示，美國政界兩黨諸多分歧，但兩黨一起來，是展現團結的；在俄羅斯入侵烏克蘭之際，面對中國威脅的台灣，使得美國對台議題空前團結。他稱，此次來台是展現對台灣的支持與熱愛，「我們熱愛自由、熱愛台灣能夠展現現代成就的能力、也熱愛能夠自己自由選擇領導人的權力、熱愛法治」。

他說，另個重點是當中國對台灣的挑釁日益增加時，如何因應，「相信我們只要正視我們熱愛的一切，一定會積極因應，因為如果放棄台灣，就相當是放棄自由與民主，也甚至是放棄自由貿易，這樣對全人類都是重大的遺憾」。

他續指，當美方在此展現對台灣的支持，也對烏克蘭發生的一切也感到痛心疾首，台灣人民開慷捐贈近4000萬美元給烏克蘭，反觀中國所做的一切，是助長俄羅斯的暴行。

格雷厄姆提到，美國中情局長今日演講提到，針對俄國情勢發表意見，並表示中國國家主席習近平是俄羅斯總統普丁最忠實的盟友。因此在烏克蘭情勢中，中共跟台灣人民之間的反應對比鮮明。

他又指，在經濟層面，台灣是全球及美國在數碼產業方面不可或缺夥伴，因此美方希望進一步強化跟台灣的經濟關係。希望有非常良好的成果。

格雷厄姆表示，他想告訴大家，「當我們看到烏克蘭的一切時，都痛心疾首，美國人也知道台灣對美國有多重要。全世界其實有非常多輿論壓力齊聚一起，針對我們看到的暴行齊聲譴責」；北約現在是更加強大而非更加脆弱，甚至阿拉伯人跟以色列人在這情勢下也團結幫忙，因此這時候的壓力，對中共在全球的壓迫來說，是有股反抗的力量，這時對台灣人是一大利多。