疫情｜吉林省45天實現社會面清零　當局經驗：必須堅持動態清零

經歷了45天的抗疫歷程，吉林省周四（14日）宣布實現社會面清零。當局表示，必須堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖。



據《澎湃新聞》報道，吉林省周六（16日）上午舉行防疫記者會，談及本輪異常艱苦的抗疫中，吉林省收穫了哪些啟示時，吉林省委宣傳部常務副部長張寶宗指，必須堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，這是當前最經濟最有效的辦法，必須堅決執行到位、絲毫不能動搖，努力用最小的代價實現最大的防控效果。

張寶宗續指，必須堅持人民至上、生命至上，始終把人民放在最高位置，堅持以人為本，主動了解群眾需求、及時回應人民關切，用心守護人民生命安全和身體健康，全力做好疫情期間民生服務保障。

張寶宗表示，必須堅持科學精準、以快制快，採取更加適應Omicron變異毒株傳播特點的有效舉措，同時間賽跑，做到日清日畢、日清日結；必須堅持實事求是、綜合施策，堅持「快、準、嚴、細、實」原則，嚴格落實應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治、應管盡管要求，全面築牢疫情防控防線。

張寶宗強調，必須堅持扁平化組織動員指揮體系，堅持全省「一盤棋」，實行省級領導包保責任制，實施市（州）對口包保長春市、直接指揮策略，以縣市區為作戰主體，以小區為作戰單元，凝聚合力抗擊疫情。