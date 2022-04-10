吉林市11名公職人員防控不力遭處分　包括衛健委副主任及醫院院長

吉林省吉林市是本輪內地新冠肺炎疫情中其中一個疫情較嚴峻的城市，吉林市紀委監委昨日（9日）通報了疫情防控工作中11名黨員幹部及公職人員履職不力等典型問題，其中包括吉林市衛健委黨組成員、副主任張立業及吉林市第二人民醫院院長鮑懷東等均受到處分。



通報指，吉林市衛健委黨組成員、副主任張立業，吉林市第二人民醫院院長鮑懷東履職不力，導致發生院內感染問題。吉林市第二人民醫院在承擔「黃碼」、「綠碼」醫院診療任務期間，因管理不當，致使兩類人員在診療區域、醫療設備、醫務人員方面高頻交叉接觸。

此外，該醫院還存在布局流程不科學、感控人員欠缺、穿脫防護用品不規範、患者陪護管理混亂等問題，致使出現院內感染。吉林市衛健委落實監管責任不力，張立業受到黨內警告處分；吉林市第二人民醫院對院內疫情防控不力，鮑懷東受到黨內嚴重警告處分。

通報又指，吉林市船營區委常委、副區長王健鵬等3人履職不力，導致轄區養老院發生聚集性疫情問題。3月4日起全市養老院實行封閉式管理，船營區4家養老院未嚴格執行封閉管理規定，致使養老院內部爆發聚集性疫情，造成不良影響。

通報續指，船營區民政局未及時發現養老院封閉管理中存在的問題，王健鵬和船營區民政局局長王兆珩、副局長王尚義負有領導責任。王健鵬受到黨內警告處分，王兆珩、王尚義分別受到黨內嚴重警告處分、免職處理。

除此之外，吉林市船營經濟開發區黨工委書記、管委會主任于振東，船營區工業和信息化局局長姚鵬飛，船營區第二十五小學校副校長郭力瑋等人也受到黨內警告等處分。

據早前報道，吉林官方3月12日公布，吉林省委免去吉林市委副書記、常委、委員，吉林市市長王路職務。此外，吉林省政府於3月8日召開本輪疫情防控工作第29場新聞發布會，指吉林市已經實現社會面清零目標。