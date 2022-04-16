北京市政協副主席于魯明涉嚴重違紀違法受查　上周仍出席重要會議

周六（16日）下午，中央紀委國家監委官網發布消息指，北京市政協副主席于魯明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據了解，任上落馬的于魯明直到上周還在參會。



公開資料顯示，于魯明1961年12月生，現年61歲，北京人，1992年6月加入中共，畢業於北京醫學院分院精神病專業醫學學士，主任醫師。他現任十三屆全國政協委員、教科衛體委員會委員，農工黨中央常委、北京市委主委，北京市政協副主席，北京市衛生健康委員會主任。直到上周，于魯明還在參會，包括4月7日作為市領導參加了北京市社會建設工作領導小組召開會議，以及8日出席了政協北京市第十三屆委員會常務委員會召開的第三十二次會議。

另外，于魯明還曾任北京市大興縣衛生局黨委委員、副局長、精神病醫院院長，大興縣政協副主席（不駐會）、縣衛生局黨委副書記、局長，大興區政協副主席（不駐會）、區衛生局黨委副書記、局長，大興區副區長，市衛生局副局長，市醫院管理局副局長、局長，市衛生和計劃生育委員會副主任（兼），市醫療保障局局長。

2015年11月，于魯明擔任北京市醫院管理局局長，履新時，外界曾頗關注他在未來如何推動醫改。2016年1月，他對外表示，北京市將推廣「醫藥分開」改革。他又據報曾多次赴北京市醫院暗訪醫院「掛號難」的問題。2018年11月，北京市醫保局正式組建，于任局長。2018年1月，于任北京市政協副主席，當時和他一同履新副主席的還有李偉，後者2020年8月同樣被查。