國家糧食局原副局長徐鳴涉嚴重違紀違法　被給予開除黨籍處分

中央紀委國家監委網站發布通報指，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並對其給予開除黨籍處分。



中紀監委指，經查，徐鳴「喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠，妄議黨中央大政方針，熱衷迷信活動」；「違反中央八項規定精神，違規收受私營企業主財物，違規出入私人會所並接受宴請」；「不按規定報告個人有關事項；利用職務影響為其子經營活動謀取利益；道德敗壞」。

通報指，徐鳴為追逐個人名利多方算計，把公權力當作攫取私利的工具，大搞權力尋租，利用職務便利和影響力為他人在企業經營、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，徐鳴嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定。

通報最後指，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予徐鳴開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

去年7月被中紀檢委調查 與薄熙來關係匪淺

去（2021）年7月13日下午，中紀監委網站發布消息稱，徐鳴涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀監委紀律審查和監察調查。徐鳴出生於1958年1月，安徽鳳陽人，早年在原國家經委、原國家計委、原國務院經貿辦、原國務院經貿委及商務部工作，曾任商務部市場體系建設司司長、政策研究室主任、綜合司司長等職。

有報道指，一手策劃了重慶唱紅歌，並被外界視為原重慶市委書記薄熙來「智囊團」中的影子人物徐鳴，和薄熙來淵源頗深。

2003年3月，國務院機構改革，當時的國家經濟貿易委員會（簡稱經貿委）不再保留，只能分別整合到新設立的國務院國資委、國家發展和改革委員會（簡稱發改委）、商務部等部門。2003年6月，徐鳴由國家經貿委對外經濟協調司副司長，轉任商務部市場體系建設司任副司長，後又任市場體系建設司司長、綜合司司長等職，並和2004年2月調至商務部的薄熙來產生交集，得到薄的賞識。

2008年4月，也即王立軍被調任重慶的兩個月前，徐鳴就被調任至重慶，擔任重慶市委副秘書長。2010年12月「經中央批准」，徐鳴升任重慶市委常委、秘書長。2011年12月，徐鳴任兩江新區黨工委書記、兼任管委會主任（副省部級）。2013年3月，徐鳴調職回京，任國家糧食局副局長，保留副部長級待遇。