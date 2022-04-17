中國載人航天工程辦公室：本年實施6次飛行任務　完成太空站建造

國務院新聞辦公室今日（17日）舉行新聞發布會介紹中國太空站建造進展情況。中國載人航天工程辦公室主任郝淳表示，根據任務計劃安排，2022年將實施6次飛行任務，完成中國太空站在軌建造。



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郝淳介紹6次飛行任務時表示，5月將發射天舟四號貨運飛船；6月發射神舟十四號載人飛船，神舟十四號載人飛船乘組由三名航天員組成，將在軌駐留6個月時間；7月發射太空站問天實驗艙，10月發射太空站夢天實驗艙。

郝淳稱，太空站的三個艙段將形成「T」字基本構型，完成中國太空站的在軌建造，之後還將實施天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船發射任務。其中，神舟十五號載人飛船飛行乘組也是由三名航天員組成，這三名航天員將在軌和神舟十四號的航天員完成輪換以後，在軌工作和生活6個月。

針對「新冠肺炎疫情是否會推遲今年太空站的完工」的提問，郝淳表示工程研製進度總體受控，不會影響太空站建造計劃。

神舟十四號和十五號航天員乘組已經選定

中國載人航天工程航天員系統總設計師、中國航天員科研訓練中心研究員黃偉芬則表示，神舟十四號和神舟十五號航天員乘組已經選定，正在積極開展相關的訓練和任務準備。

黃偉芬表示，神舟十四號和神舟十五號兩個乘組將首次實現在軌乘組輪換，實現不間斷有人駐留。兩個乘組6名航天員將共同在軌駐留5-10天，航天員系統將面臨更加嚴峻的挑戰。

黃偉芬又指，神舟十四號乘組將配合地面完成太空站組裝建設工作，從單艙組合體飛行逐步建成三艙組合體飛行狀態，並將首次進駐問天實驗艙和夢天實驗艙，以及首次利用氣閘艙實施出艙活動。

神舟十五號飛行乘組則將計劃實施數次出艙活動任務，進行艙內載荷設備組裝、測試和調試工作，操控機械臂實施艙外載荷安裝。