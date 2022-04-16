神舟十三號｜航天員落地後需醫學隔離兩周　或面臨「漫長式宿醉」

神舟十三號載人飛船返回艙周六（16日）早上在東風著陸場預定區域成功著陸，「太空出差三人組」翟志剛、王亞平和葉光富在太空執行近6個月任務後回家，目前已安全順利出艙，狀態良好。而突破種種障礙平安返回後，其實航天員還要面對一系列挑戰，例如要經歷「漫長式宿醉」等，並要接受為期近半年的醫學恢復調養。



首先，由於在太空都是以漂浮的方式運動，但在地面受地球引力之後無法漂浮，因此落地後48個小時內，航天員會出現直立不耐症，需由地面搜救人員抬出。同時，航天員還可能出現頭暈眼花，甚至噁心眩暈的症狀，這在航天學領域通常被稱為「漫長式宿醉」，而經現場醫護人員檢查確定沒大問題後，航天員會由專門人員護送至隔離點，進行為期14天的隔離，而不是能馬上和親朋好友相聚。

之所以要隔離，航天員總教頭黃偉芬解釋，這並不是擔心太空病毒會被帶回，而是因為長期的太空生活，會降低航天員的身體免疫力。

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在太空執行任務期間，航天員可能會衰老得更快，其主要表現在肌肉萎縮，視力下降，免疫功能紊亂，部分骨骼流失和血管老化等，在失重的太空環境中，他們幾乎都在漂浮的狀態，不需要太多的肌肉參與運動，也不需要維持拉伸狀態，久而久之肌肉便會根據用盡廢退的原則變小，同時沒有肌肉運動，骨骼承受的壓力也會大大減少。一般而言，航天員進入太空後不到半個月，便會失去近兩成肌肉；待上一個月的時間，體內就將會流失約1.5%的骨組織，這相當地面的老人一年時間的流失量。

而且航天員在太空沒有了地球大氣層的保護，或會接觸更多的太空輻射，包括太陽輻射、外太空的高能宇宙射線等，令身體受損。同時太空環境也會破壞其血管，使動脈出現硬化症狀。根據學術研究顯示，在太空待上半年，其動脈硬化程度將會相當於地面的10至20年，但幸運的是這情況在回到地球後可能會有所逆轉。

最後，太空環境會造成航天員免疫功能紊亂，令人體的免疫細胞可能出現「怠工」，太空輻射也會削減航天員的部分免疫細胞，造成航天員身體抵抗能力下降等，故進行特殊的醫學隔離是必須程序。隔離之後，航天員還需接受為期近半年的醫學和恢復兩個療養期，期間航天員需要克服除身體上的其他不適應性，需要對自身的生活習慣進行調整，並調整作息習慣等等。