內地研製新一代載人運載火箭及載人飛船　均可重複使用

4月17日下午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會介紹中國太空站建造進展情況。其中，新一代載人運載火箭、載人飛船受到關注。



中國載人航天工程辦公室主任郝淳表示，今年完成太空站在軌建造以後，工程將轉入為期十年以上的應用與發展階段。初步計劃是每年發射兩艘載人飛船和兩艘貨運飛船。航天員要長期在軌駐留，開展空間科學實驗和技術試驗，並對太空站進行照料和維護。

為進一步提升工程的綜合能力和技術水平，還將研製新一代載人運載火箭和新一代載人飛船。其中，新一代載人運載火箭和新一代載人飛船的返回艙都可以實現可重複使用。新一代載人飛船綜合能力也得到了大幅提升，可以搭載7名航天員，另外它的上行和下行載荷能力也得到大幅度提高。同時，還在考慮研發太空站的擴展艙段，為進一步支持在軌科學實驗和為航天員的工作和生活創造更好的條件。

另外，太空站這十年以上的應用與發展階段還將利用太空站艙內安排的科學實驗櫃和艙外大型載荷設施，開展更大規模的空間研究實驗和新技術試驗。主要涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理科學、空間天文與地球科學、航天新技術等眾多領域。

郝淳還表示，2023年計劃發射中國首個大型空間巡天望遠鏡，開展廣域巡天觀測，將在宇宙結構形成和演化、暗物質和暗能量、系外行星與太陽系天體等方面開展前沿科學研究，有望取得一批重大創新成果。

另據新華社報道，國家主席習近平4月12日赴海南到文昌航天發射場視察，在過程中聽取發射場基本情況、執行任務情況和後續發展規劃匯報，察看發射塔架等設施設備。

同時，習近平依次前往航天器總裝測試廠房和火箭水平測試、垂直總裝測試廠房，了解任務準備情況，和接見發射場官兵代表。

習近平指出，文昌航天發射場是中國新一代大推力運載火箭發射場，是中國深空探測的重要橋頭堡，在航天體系中具有特殊重要地位和作用。他說，要全面提升現代化航天發射能力，努力建設世界一流航天發射場。