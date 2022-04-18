廣州宣布：本輪抗疫取得階段性成果　病毒傳播基本被阻斷

廣州近日疫情升温，當地加強防控措施及進行大規模檢測，又要求市民自本月11日起非必要不離穗。

廣州市疾控中心黨委書記張周斌周一（18日）表示，本輪疫情取得了階段性成果，病毒的傳播基本被阻斷。



在18日的廣州市政府新聞發布會上，當局表示，17日下午3時至18日下午3時，廣州新增10宗新冠病毒陽性感染者，其中確診病例8宗，無症狀感染者2宗。

張周斌表示，本輪疫情取得了階段性成果，病毒的傳播基本被阻斷。張周斌解釋，當地的疫情傳播指數已經從峰值5.7降到0.98，「這是一個非常重要的指標，疫情實時傳播指數Rt降至1以下，就意味著病毒的傳播基本被阻斷」。

張周斌又指，近期發現的感染者基本都是在隔離管控區域內發現，對社會面造成的風險非常小；目前發現的感染者傳播鏈條基本完整，基因測序的結果也顯示均在同一條傳播鏈上。

廣州市衛生健康委副主任陳斌又解釋，流調結果顯示，廣州本次疫情傳播鏈條清晰，主要存在的10個傳播分支基本得到控制。經基因測序，病毒序列高度同源，為同一傳播鏈。

除白雲區外全市中學有序恢復面授教學

此外，廣州市教育局副局長陳學明宣布，自4月20日起，廣州除白雲區外，全市中學階段學校有序恢復面授教學。師生員工返校前提供本人和同住人員48小時核酸檢測陰性證明，返校後家校「兩點一線」，核酸檢測一天一檢。