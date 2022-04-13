有片｜香港藝人在廣州檢測點當義工　「麥包」麥長青：一起加油！

4月8日22時起，廣州市越秀區啟動一輪全員核酸檢測，9日凌晨2時左右，有記者在梅花村街道核酸檢測點發現了香港藝人麥長青在現場當義工（內地稱志願者），協助維護秩序，並幫助長者使用二維碼。昨日（12日）香港藝人張文慈也在廣州當義工，並幫助長者解決核酸檢測點的問題。



《澎湃新聞》報道，4月8日，廣州市越秀區發布公告稱，為進一步強化疫情防控管控措施，於8日22時在全區範圍內啟動全員核酸檢測，當晚，各個檢測點外開始有序排隊。

9日凌晨2時左右，在梅花村街道的一個檢測點，麥長青在維護現場秩序。被認出後，麥長青介紹稱，自己接到街道辦邀請，對方問其有沒有空來做義工，因為檢測點需要人幫忙，所以他便來出把力。

麥長青在廣州檢測點義工。（澎湃新聞）

麥長青表示，自己12點剛做完工作，下班後就來檢測點幫忙了，「這條隊伍多是長輩，怕他們不會弄二維碼，幫他們做些事，很簡單的事情。」

對在廣州當義工一事，麥長青前日在微博發文說：「團結一致，戰勝疫情！再次向現場的醫護、工作人員和志願者致敬！希望大家每次都能對他們說聲：謝謝！辛苦了！ 我們一起加油！」

麥長青在維護現場秩序。（澎湃新聞）

據網民了解，這已經不是麥長青第一次為廣州抗疫貢獻力量了。去年6月，他趁著端午假期不出工，在廣州市天河區石牌街社區的新冠疫苗接種點當起了義工，當時天氣炎熱，他大汗淋漓地檢查市民的健康碼和行程碼。

麥長青當時表示，自己常年在廣東工作，早已和當地的街坊們產生了深厚的感情，希望能為廣州抗疫獻出自己的一份力。麥長青是前無綫電視合約藝員，他以《巾幗梟雄之義海豪情》「梁非凡」的角色在香港和內地走紅。

香港藝人張文慈也在廣州當義工。她昨日在微博上說：「今日做了件很有意義的事，大家一起同心協力共渡難關，加油」。她的代表作品有《我和殭屍有個約會》 、《情陷夜中環》 、《跳躍生命線》等等。

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據廣州衛健委通報，昨日全市新增20宗本地確診個案和2宗本地無症狀感染者，尚在院治療92宗。