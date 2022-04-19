上海疫情｜以劣質豬肉供應疫區居民　4人被捕2幹部被免職

上海因疫情封城以來，2,500萬人的生活物資供應亂象頻出。日前，上海警方破獲一個犯罪集團，該犯罪集團花300萬元（人民幣，下同）採購劣質豬肉，以760萬賣出，引發社會輿論關注。



據微信公號「警民直通車上海」4月19日消息，近日，閔行區梅隴鎮有疫情防控社區居民反映，該鎮發放的第四批生活保障物資中，部分豬肉存在質量問題。對此，閔行公安分局同市場監督管理部門開展調查。

上海封城以來，生活物資供應成為大難題。（新華社）

通報稱，2022年4月9日，梅隴鎮鎮政府與上海諮渝實業有限公司簽訂《保供協議》，約定由該公司於4月15日前提供豬肉產品11萬份，每份規格為五花肉（1公斤）和蹄鶻（0.5公斤），涉及採購金額為760萬餘元。

期間，疑犯張某（男，38歲）、王某霞（女，37歲）、張某科（男，30歲）通過許某潔（女，34歲）採購300餘萬元的豬肉後陸續運抵閔行區梅隴鎮。在統一發放給轄區居民過程中發現凍豬肉產品中存在肥肉過多、品相不佳、多為邊角料且變質變味等問題。

發現該情況後，梅隴鎮鎮政府立即叫停了該批物資的發放，並通報公安機關和市場監督管理部門開展調查。

經公安機關查明，疑犯張某、許某潔、張某科等人在明知提供的保供產品存在質量問題的情況下，仍以次充好，以正常市場價格銷售，且數額較大。王某霞則在明知上述人員銷售偽劣產品的情況下，仍為其提供資金支持，起到幫助作用。

目前，相關疑犯因涉嫌銷售偽劣產品罪已被閔行警方依法採取刑事強制措施，案件在進一步審理中。

另外，上海市紀委監委在4月19日發布消息稱，梅隴鎮副鎮長任偉萍、經濟發展辦公室主任栗爽，在發放保供物資過程中存在失職瀆職問題，致使不合格豬肉產品發放給社區居民，造成嚴重不良影響。

目前，兩人均被黨紀政務立案，接受進一步調查，並按程序分別被免去副鎮長、經濟發展辦公室主任職務。