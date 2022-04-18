上海疫情｜靜安區啟用機械人　為蔬菜噴灑次氯酸溶液消毒

上海疫情持續，靜安區蔬菜分撥點啟用「蔬菜消殺機器人」為蔬菜噴灑次氯酸溶液消毒。



4月17日，上海人工智能企業派特納表示，在接到靜安區的支援要求後，該企業為靜安蔬菜分撥點的消毒工作派出了「派」系列PAIMO-DE塵推消毒機械工人。這款機械人採用了分體式模塊設計，可選擇性搭載工具箱、消毒模塊、採集測溫模塊，簡易插拔，快速更換，實現一機多用。

報道指，為了讓「蔬菜消殺機器人」確保達到防疫任務要求的最佳消毒效果，相關部門協調調集了次氯酸溶液的貨源，並針對現場情況組織用量。

派特納方面表示，根據研究，次氯酸被證實是獨立的更安全的消毒劑，能瞬間滅活新冠病毒，有效預防病毒感染或環境污染，防止產生二次污染，而該消毒機械人通過固定比例稀釋的次氯酸消毒液，對蔬菜分揀場地進行空氣霧化消毒，並按照實際要求自助規劃消毒路線，對室內空間物表和空氣進行360度消菌殺毒，在消毒效率上，15分鐘可覆蓋1000平方米的空間，在有效避免人員感染風險的同時，保證蔬菜等抗疫物資的安全。

報道指，目前，這款消毒機械人在蔬菜分撥點的工作已可有序進行。該企業表示，正積極籌備復工復產，一旦復產，將全速生產智能清潔服務機械人，保證對該類機械人的緊急需求和供應，以進一步分擔和降低抗疫人員的勞動強度，提升消毒防疫效率，以求避免病毒在蔬菜等防疫物資轉運中的污染和傳播。