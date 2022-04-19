曾任高校會計系主任　內蒙古包頭市委書記孟凡利接任深圳市委書記

深圳市委書記王偉中去年年底升任廣東省省長，但仍身兼深圳市委書記4個多月。據廣東省委機關報《南方日報》今日（19日）報道，近日中央批准孟凡利任廣東省委委員、常委、副書記和深圳市委書記，免去王偉中的深圳市委書記職務。

孟凡利此前擔任內蒙古自治區黨委副書記、包頭市委書記。



公開資料顯示，孟凡利出生於1965年9月，為山東臨沂人，具有經濟學博士學位。1982年至1986年，孟凡利在山東經濟學院（現為山東財經大學）會計系商業會計專業學習。畢業後，他留校任教，後任財務會計系副主任、主任。

2000年6月，孟凡利離開高校，到山東省財政廳任副廳長、黨組成員。2005年，他轉任山東省魯信投資控股集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，2009年任魯信集團董事長、黨委書記、總經理。2013年3月，他任山東省商務廳廳長、黨組書記。

2013年7月，孟凡利出任煙台市委副書記、市政府黨組書記，8月任煙台市代市長，2014年1月當選煙台市市長，2015年5月接任煙台市委書記。

2017年3月，孟凡利調職副省級城市青島，任市委副書記、代市長，4月當選青島市市長。2020年9月，他跨省履新，任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記。

2021年11月，中共內蒙古自治區第十一屆委員會舉行第一次全體會議，選舉孟凡利為自治區黨委副書記。此後，他繼續兼任包頭市委書記，直至此次赴廣東工作。