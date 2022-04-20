疫情｜人民日報：動態清零是最佳方案　放棄會引發恐慌

內地的新冠肺炎疫情持續，「清零」還是「共存」成為備受關注的話題。官媒《人民日報》周三（20日）再發表評論文章指，「躺平」沒有出路，「動態清零」才是最佳方案。



文章以上海為例指，隨著分區分級差異化防控管理的實施，上海市一些商超等民生類商業網點開始恢復運營。（澎湃新聞）

文章指，Omicron變異株具有傳染性強、傳播速度快、隱匿性高等特點，雖本身致病性不及其他毒株，但對於長者來講，總體病死率比普通流感高出幾十倍至近百倍。而中國是世界上人口最多的國家，如若放棄「動態清零」、放任病毒流行，勢必最終將形成規模性反彈，進而引發恐慌，造成醫療資源擠兌。

文章批評，選擇「躺平」是對科學的不尊重，是對生命的不負責。一些國家選擇「與病毒共存」，是因為經過多種嘗試後仍找不到理想的控制新冠疫情策略，「（它們）無法防控也沒有能力防控」。這正是由於前期未能及時有效控制疫情，已經失去了動態清零的機會，「這其實是一種無奈的選擇」。

文章又以內地本輪疫情「重災區」上海、吉林舉例，指堅持就是勝利，堅持定能勝利。「這既充分印證了動態清零的科學性、有效性，也充分印證了我們有條件、有能力實現動態清零。」文章堅信，內地一定能用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

而前一日（19日），中國工程院院士鍾南山本月初的一篇文章，在網絡流傳引發評論。文章認為，中國採取動態清零政策是為了持續有效地預防和控制疾病，但長遠來看，長期的動態清零是不可能實現的。