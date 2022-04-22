額外獲加5至20分被質疑不公平　江蘇取消少數民族中考加分政策

內地少數民族加分政策由來已久，涉及包括中考、高考、考研等重大考試。其最初目的是為了彌補招生制度的不足，惟近年來屢有漢族學生及家長認為加分制度不公平，並呼籲取消相關政策。

江蘇省教育廳昨日（21日）發布「關於做好2022年中小學招生入學工作的通知」，明確了自今年起，江蘇省取消少數民族考生中考加分政策。



內地少數民族加分政策由來已久，涉及包括中考、高考、考研等重大考試。（示意圖/美聯社）

對於高中階段學校招生部分，江蘇省教育廳規定，各地可以選擇部分具有特色辦學基礎的普通高中，實施自主招生。招生名額納入學校統一招生計劃，不得超過當年學校招生計劃總數的5%。各類國際班和境外課程班，其境外課程、招生計劃、收費許可等須報省教育廳備案，招生納入統一管理，實行計劃單列，錄取分數原則上應達到同批次學校錄取要求，學生就讀期間不得轉入普通班級。從2022年開始，取消少數民族考生中考加分政策。

其中，取消少數民族考生中考加分的政策引發廣泛關注。據江蘇省統計局數據顯示，江蘇省共有55個少數民族，總人口達到38.27萬人。而內地的少數民族加分政策要追溯到1978年恢復高考，其初衷是為了補償教育水平相對落後的地區、為保障少數民族學生受高等教育的機會，一般有關考生可獲加分5至20分。除此之外，歸僑、華僑子女和烈士子女等考生亦享有「優先錄取」或高考加分等特殊優惠政策。

隨著少數民族地區經濟及教育受到官方扶持，少數民族學生接受的教育水準逐步提升，使用漢語能力大為增強。大量接受了完整教育，且能夠熟練使用漢語的少數民族考生依然可獲得加分，引發了不少漢族學生和家長的不滿情緒。

因此，早在2020年，安徽省就決定自2022年起高考取消少數民族聚居地區少數民族考生等加分項，江西、遼寧、天津、福建等省份亦先後宣布相似政策。