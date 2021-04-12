全國政協座談會探討少數民族就業　北京有意推廣「新疆經驗」？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-12 13:43

2021年4月9日，全國政協主席汪洋主持召開第47次雙周協商座談會，討論少數民族聚集地區就業議題。根據政協委員們在座談會上的一些建議可以推測，北京有意推廣近年的對疆政策。 據內地媒體報道，參加此次座談會的委員建議，「讓更多人『離土不離鄉』就近就地就業。要加強職業技能培訓，建立健全校企協同合作機制」，「完善民族地區高校學科專業動態調整機制，實現高等教育與就業需求有效銜接」。

另外，還有建議稱「要加大國家通用語言文字推廣力度，提升民族地區羣眾掌握使用水平，逐步破除就業中的語言障礙。」

這些以就業為目標的建議，與近年新疆地區在反恐和去極端化過程中的做法比較相近。據官方講法，新疆一度大規模開設的「職業技能教育培訓中心」（以下簡稱教培中心）的主要功能就是學習中國通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化，即「三學一去」。

雖然政協委員的説法目前仍屬「建議」，但是已經釋放出了中國將在新疆之外推廣「新疆治理經驗」的信號。

首先，作為中共中央政治局常委兼全國政協主席的汪洋，還擔任「中央新疆工作協調小組組長」之職。該小組是向中共中央負責的新疆事務最高執行機構，因此汪洋是新疆方面工作的具體負責人。

其次，提出建立的政協委員都有一定的官方背景。在此次座談會上發言的主要是9位政協委員和特邀代表，其中的地方政協委員僅有一人，也即來自新疆前往天津創業的阿依木汗•烏斯滿。

政協是中國治理體系的一部分，是一個參政議程和提出意見建議的平台，也是形成具體法律政策之前的一個協商程序。

儘管其意見建議的接受與否還是未知之數，但是政協委員們在由全國政協主席主持的座談會上提出指向一致的建議，顯然不會是無的放矢，料將促成中國立法和行政系統的下一步行動。

其實，中國新疆近年的治理已經在其他地區引起了連鎖反應。例如，新疆在2017年曝光了維吾爾語教學在過去13年時間裏一直採用帶有血腥、暴力、恐怖、分裂思想等內容的教材，新疆原教育廳廳長沙塔爾•沙吾提等多人因此被調查。後來內蒙古地區也開始強推中國通用語言教學，被認為採取了「新疆的教訓」。

不過，中國其他地區未必會採用類似新疆教培中心的設施進行職業技能教育培訓。

2019年12月9日，中國新疆政府主席雪克來提•扎克爾公開表示，參加「三學一去」的教培學員已全部結業。接下來將對有意願、有需求的村幹部、農村黨員、農牧民、初高中未就業畢業生等進行日常性、常規性、常態化、開放式的教育培訓。重點培訓國家通用語言文字、法律知識、業技能等，根據培訓內容，時間可長可短。

按照委員們的建議來看，應該主要是由當地院校為少數民族相關人員提供職業技能與語言教育服務。