疫情｜內地昨增2.1萬宗本土感染　上海再多39人病亡

國家衛健委公布，內地昨日（23日）新增21796宗本土感染，其中1566宗為確診個案，20230宗為無症狀感染；上海連續第7天有患者死亡，昨日新增39宗死亡個案，為本輪疫情爆發以來，單日死亡數字最多，累計至今已有87人病亡。



內地新增1566宗本地確診病例，包括上海1401宗，吉林60宗，黑龍江26宗，北京22宗，其餘個案分布於浙江、江西、江蘇等13省。

在20230宗本土無症狀感染者中，上海佔最多有19657宗，其次為吉林154宗，江蘇120宗，河北116宗，其餘病例分布於山東、浙江、江西、河南等11省。

同日，內地新增14宗境外輸入確診病例，包括廣東5宗，廣西4宗，內蒙古、福建、河南、四川、雲南各1宗；另增55宗境外輸入無症狀感染。

上海市衛健委通報，上海新增39宗死亡個案，患者平均年齡78.7歲，最大年齡98歲。 39位患者均合併有嚴重的多臟器慢性疾病，包括冠心病、心力衰竭、嚴重心律失常，高血壓，腦出血，腦梗後遺症，柏金遜症，阿茲海默症（老年癡呆），尿毒症，惡性腫瘤廣泛轉移等。患者入院後，疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

截至目前，內地現有確診病例29531宗，累計報告確診病例200654宗，4725人病亡。