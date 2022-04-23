疫情｜杭州局地實行限流觸發民眾囤貨　部份超市現排長龍、空貨架

浙江杭州拱墅區今日（23日）凌晨2時啟動二級響應，據官媒央廣網報道，杭州市民已開啟「買買買」的囤貨模式，當地多個超市內出現民眾排長龍，貨架空了的情況。



拱墅區發佈在行政區劃內啟動二級響應的通告，提到拱墅區全區啟動二級響應、局部地區按照一級響應落實管控措施，停止一切非必要聚集性活動，減少人員流動，農貿市場、超市等場所嚴格實行限流措施，憑核酸檢測陰性證明進出。其餘經營性場所暫停營業。

據記者實地走訪顯示，上城區彭埠街道永輝超市內人頭湧湧，排隊的隊伍長度一度超過20米，不過在工作人員及時補貨下，超市暫未出現空貨架的情況，整體貨物供應充足，幾百米外的某社區超市內商品更是充裕，價格亦親民，三黃雞價格為每斤9.98元，排骨價格分別為每斤10.98元到25元不等。

不過上城區富春路的杭州萬象城內則處處冷清，市民都集中在超市，在OLE內，生鮮蔬菜區域的貨架空空如也，售價33.8元一盒的300g有機荷蘭豆亦被搶購一空。在距離萬象城不遠處的來福士盒馬超市內，雖然總體貨源供應充足，但冷凍食品、肉蛋奶、蔬菜區域缺貨情況較為嚴重，部分冷櫃及貨架出現缺貨情況，店員更表示目前未知何時能夠補貨，且現時人手嚴重不足，未知貨品何時能供應。

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報道稱，整體上杭州市多城區超市內供應有序，但生鮮、蔬菜等類別出現了暫時短缺情況，且具有明顯的區域性，個別超市出現搶購一空的現象，但也有超市貨架貨物充足。這一方面是外部因素所致，市民希望面對突發情況時能保證日常生活所需，另一方面也是基於拱墅區的通告，故市民們囤購商品以備不時之需。

對此，浙江省商務廳相關負責人表示，目前杭州市日供應蔬菜逾6000噸，龍頭超市動態儲備較平日增加超過兩成，可滿足中心及周邊城市日常需求，強調居民囤購以及超市空架等現像是局部的，很快就恢復正常。