疫情｜上海累計87人病亡　「重症八仙」已有3位赴前線支援

上海新冠肺炎疫情持續，截至昨日，上海已累計報告87宗死亡病例，現有重型160宗，危重型19宗。據統計，曾經馳援武漢的「重症八仙」，現已有3位專家奔赴上海支援。



《健康時報》今日（24日）報道，「重症八仙」之一、中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東，4月7日就接到中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組通知，奔赴上海支援，與全國重症專家一道指導上海新冠肺炎醫療救治相關工作。

4月21日，剛結束吉林支援工作沒幾天的四川大學華西醫院重症醫學科教授、華西天府醫院院長、「重症八仙」之一的康焰也奔赴上海，圍繞新冠肺炎重症患者開展醫療救治工作。

另外，東南大學副校長、中大醫院重症醫學科主任醫師邱海波，也作為中國國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組醫療救治專家奮戰在抗疫一線。

4月18日，邱海波就上海疫情形勢表示，「從目前收治的情況看，新冠病毒感染人數多，老年感染者也隨之增加。老年人往往伴有多種基礎性疾病，容易演變為重症，需要引起高度重視。對於重症病例要一分為二地看，一種是單純因為感染新冠病毒從輕症發展為重症，另一種是多種基礎疾病疊加新冠，兩種情況都會給生命健康帶來威脅。目前，上海正努力做好『關口前移』，避免無症狀感染者和輕型患者發展成重症。」

上海市衛健委公布，昨日新增本土新冠肺炎確診病例1401宗和無症狀感染者19657例，其中541宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，816宗確診病例和19421宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。