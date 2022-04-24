上海疫情｜小區團購豬肉切開流綠膿　銷售方涉銷售偽劣產品罪被捕

上海市疫情持續升溫，全市實施分區分級差異化防控，劃分封控區、管控區、防範區。由於未能外出購買生活物資，市民都會以網購、團購的形式採購。惟有市民反映，團購的肉類傳出異味，甚至出現綠色膿液。



《澎湃新聞》報道，4月22日，上海青浦區某小區居民張林（化名）反映，封控開始後當地的買菜平台關閉，小區多名業主團購了麥德龍超市一款豬肉套餐，但豬肉解凍切開後出現綠色膿液。

她介紹，團購渠道是青浦區發布的居民生活物集採集配告知書上的麥德龍平台。該豬肉套餐售價80元（人民幣，下同），一共三包，大概有10個人團購，總價約8000元。豬肉的外包裝袋印有「大紅門廚房」的字樣，生產廠家為駐馬店大紅門肉類食品有限公司。

張林表示，她吃了前兩包後，還剩下一包放在冰箱內，直至近期將豬肉解凍切開時，才發現豬肉內有綠色膿液，「團這批豬肉的都是小區內部的人，價格和分量正常，但出現（膿液）這種情況實在太噁心了」。

據了解，「大紅門」並非首次被消費者投訴肉類存在質量問題，曾有楊浦區居民在團購平台購買五花肉與肋排，但收貨後發現幾乎每份都是奶頭肉，且豬肉肉色過深，有異味；肥肉比例也過多，甚至幾乎全是肥肉。

楊浦警方將該批豬肉銷售方負責人童某拘捕。經查明，童某明知其採購的豬肉產品存在變質變味等質量問題的情況下，仍以次充好對外銷售，涉案金額達32萬餘元。目前，童某因涉嫌銷售偽劣產品罪已被依法採取刑事強制措施。

除此之外，靜安區某小區居民小吳（化名）反映，小區400多位住戶收到物業組織團購的100元豬肉套餐，但不少人反映豬肉有異味，質量差，收到品類不一致等問題。

小吳透露，此次團購由小區物業上海星海時尚物業經營管理有限公司發起，每棟樓樓長負責在團購App「快團團」上組織團購統計。據團購平台物資套餐介紹，100元豬肉套餐包括2斤腿肉、1斤五花肉、2斤小排或蹄髈。

該套餐於4月16日訂購，19日收到貨。收貨當晚，不少居民將五花肉發白、幾乎全是肥肉的照片發到聊天群中，有人指明明訂購小排，卻收到蹄髈。小吳發現，自己收到的豬肉聞起來也有一股異味。

據居民介紹，該套餐由享禦食品（上海）有限公司供貨，該公司取得《上海市疫情防控生活物資保障企業證明》。4月24日，該公司工作人員稱，收到居民反映肉類有異味後，已立即安排退貨，並由物業統計需退貨的數量；該小區一共訂購474份豬肉套餐，最終回收232份，所有費用已由物業安排退回。

該工作人員稱，浦東新區市場監督管理局和靜安區市場監督管理局已經介入調查，在232份退還貨品中，有60多份是煮過或者已切好。公司初步判斷後，認為貨品沒有問題，但該批貨已全部封存，等聯繫第三方檢測機構後會送去檢測。