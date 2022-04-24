上海疫情短片《四月之聲》被禁　作者凌晨發文報平安：我沒被帶走

記錄上海在疫情封城下各種次生災害的短片《四月之聲》，4月22日在中國網絡熱傳後，該影片被刪除。影片創作者Cary 4月24日凌晨透過微信公眾號報平安，表示自己沒有被帶走。



《四月之聲》內容剪輯過去3週以來，上海因疫情封城下各種對話錄音，包括多宗為人熟知的亂象，影片長度約6分鐘。儘管這些錄音之前個別在網上都已廣為流傳，但影片以封城下的上海空拍畫面為背景、加上配樂，讓許多觀眾有更強烈的感受。

稱在居家隔離「自行刪除影片」

署名Cary的影片創作者4月24日凌晨在其微信公眾號「永遠的草莓園」說，網上傳聞他被帶走，他不知道謠言是怎麼來的，目前他和家人正常居家隔離，「沒有任何官方人員聯絡過我，以後如果有的話我也會積極配合溝通」。

他稱，這則短片22日下午被網絡平台隱藏後，他感覺傳播範圍和速度已經超出了正常範圍，「可能觀眾賦予它的意義已經超出它本身的意義」，於是下午15時左右他自己刪除了公眾號的影片。

他說自己是土生土長的上海人，做這個影片的本意是客觀記錄前段時間上海發生的一些事，也知道在此特殊時期，有很多問題需要大家一起努力和克服，他重申「希望上海早日康復」。

短片「四月之聲」引起廣大回響，中國網民的接力轉發和當局的刪帖形成一場競賽，網上不斷出現改作，譬如將影片顛倒、字幕鏡像等，企圖以此逃過網管。不過，23日已經無法在微信和微博找到此片。

影片收錄了疾控中心醫師和市民抱怨防疫政策不合理、居委會向民眾哭訴上級無對策、民眾目擊寵物狗被打死、居民集體怒喊「發物資」、方艙醫院條件差以及老先生請求送醫而居委會卻無能為力等錄音。

胡錫進：邊刪帖邊改進 網民：為人民服務還不讓說話？

針對《四月之聲》遭下架一事，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進23日凌晨發文稱，「封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道。」他提到，網絡管理者刪帖，不意味着各地政府不重視意見。他稱，在中國網絡上表達意見，比在西方國家抱怨管用得多。中國政府一邊關注帖子的內容和傳遞的情緒，改進的努力會隨之而來。

23日上午，胡錫進再次發文，寫道「不要因為某個具體管控措施，讓網民們對此產生懷疑。溝通是金」。

胡錫進文中提到，「封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道。全國其他地方的人們也有焦慮，同樣需要釋放出來。大家在網絡上做表達，這真的不奇怪。」文中強調理解民眾怨氣，但認為網絡是西方發明，需要一定程度上中國化，「與我們這裏的現實對接。中國的網絡管理必須有，否則網絡就會在政治上改造中國。一些刪帖也是必要的。」

胡錫進稱能理解網民怨氣，但認為官方刪帖有必要。（資料圖片）

文末他指，中國社會的超大規模就是特殊的穩定器。「什麼事不管當時多麼轟轟烈烈，但很可能很快翻篇，被新的熱點替代。」他強調，不怕問題多，有些我們能解決，還有些解決不了，「不分官員民眾，全社會都應當對中國的韌性有信心。」內地網民則回應認為，「讓人說話天塌不下來。」

23日上午，胡錫進再次發文指出，「沒有什麼過不去的。各地政府本來就就是致力於為人民服務的」他強調，「這場疫情，全社會無疑是利益共同體，不要因為某個具體管控措施，讓網民們對此產生懷疑。溝通是金」。

內地網民則提到，「時代不同了，為人民服務還不讓人說話，你還不如說是為烏紗帽服務」、「這不是對體制不是對黨不是對國家的不滿，不必上升高度，應該體諒上海人民遇到的困難和怨氣。上海政府的作為太拉垮，這才是怨氣所在。」