疫情｜公安部：嚴懲「發國難財」、哄抬民生物價違法犯罪

內地的本土疫情持續，公安部近日針對疫情期間哄抬物價等亂象發布通知指，將嚴懲「發國難財」不法分子，持續推進嚴格規範公正文明執法，及時幫扶急難危困群眾。



公安部要求，要科學精準確定疫情防控和其他社會管控措施，充分發揮防疫抗疫的職能作用，最大程度保障人民群眾的生命健康安全，激發市場主體發展活力動力，服務保障好民生和經濟社會發展。

公安部指，要全面落實保物流暢通、保產業鏈供應鏈穩定、保春耕生產、保人民生活供應措施，強化全路網交通運行態勢監測，積極配合優化防疫檢查點設置，嚴防「因檢致堵」，疏通進城、下鄉「最後一公里」。

公安部又要求，要堅持打防並舉，努力為經濟發展創造安全穩定的社會環境。要毫不鬆懈依法嚴厲打擊擾亂市場經濟秩序有關違法犯罪行為，嚴厲懲處「發國難財」不法分子，依法嚴厲打擊制假售假、侵犯知識產權以及囤積居奇、哄抬民生物品價格等違法犯罪，切實維護正常市場經濟秩序和人民群眾合法權益。

公安部強調，要堅持寬嚴相濟，持續推進嚴格規範公正文明執法。對妨害疫情防控、擾亂市場秩序社會秩序、妨礙經濟社會發展的突出違法犯罪，要依法嚴厲予以打擊；對沒有主觀惡意或惡意不重、危害不大的，要準確把握法律政策界限，杜絕不分輕重、一律從重處罰。發現群眾處於急難危困境地的，盡可能及時幫扶救助，必要時協同相關部門妥善處置。