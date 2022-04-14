疫情｜「蔬菜套餐」280元一份　上海商家涉哄抬價格被立案調查

新冠疫情期間，當局打撃哄抬價格的行為。上海市崇明區市場監管局執法人員近日便在巡查期間，發現有商家通過影片平台以每份280元（人民幣．下同）的價格在線銷售「蔬菜套餐」，最終商家涉嫌哄抬價格被立案調查，案件正在辦理中。



據了解，該套餐內含芹菜、西紅柿、紅薯、萵筍、草頭、捲心菜、大蒜、西葫蘆、青菜、甜菜10種蔬菜，共計5千克。經初步核查，其所售蔬菜的進銷差價率不符合《關於疫情防控期間認定哄抬價格違法行為的指導意見》的相關規定，涉嫌違反《中華人民共和國價格法》，區市場監管局對涉事商家涉嫌哄抬價格的行為立案調查。

為規範「社區團購」價格並切實保障消費者合法權益，區市場監管部門已向轄區內各「社區團購」、相關經營者發布《關於規範疫情防控期間「社區團購」價格行為的提示函》，要求其應當自覺嚴格遵守價格法律、法規。

正檢查物價的區市場監管局工作人員。 （澎湃新聞）

違反明碼標價規定的，市場監管部門將責令改正，沒收違法所得，可以並處5000元以下的罰款。捏造、散佈漲價信息，哄抬價格，推動商品價格過快、過高上漲的，市場監管部門將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處5萬元以上50萬元以下的罰款，情節較重的處50萬元以上300萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者由市場監管部門吊銷營業執照。利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易的，市場監管部門將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者由市場監管部門吊銷營業執照。