疫情｜廣州增4宗感染3人在機場工作　白雲機場逾九成航班取消

廣州報告新增4宗新冠肺炎本土感染，包括3人為機場工作人員、1人為感染者家屬。而受到疫情影響，廣州白雲機場今日（28日）航班大面積取消。



在今日舉行的疫情防控記者會上，廣州市通報28日0時至12時，新增4宗新冠肺炎本土感染，其中確診個案3宗、無症狀感染者1宗。此外，還有11宗初篩陽性。而上述4宗感染者均在白雲機場例行檢查發現。

截至中午12時，全市已甄別密接316人，次密接723人，排查重點場所人員3201人，全部賦黃碼，並落實健康管理措施。同時，凌晨開始，白雲、花都、越秀等三個區相繼開展全員核酸檢測，截至中午12時，全市已採樣142.4萬份。

因應疫情，廣州白雲國際機場28日凌晨發布公告指，「4月27日晚，白雲機場在員工例行核酸檢測中發現有核酸檢測異常，目前機場採取措施進行有效管控。白雲機場從即日起調整部分國內客運航班計劃，28日初步安排12點後運行部分國內航班。」

據航班查詢APP「飛常準」顯示截至中午12時，白雲機場1120架進出港航班取消，航班取消佔比九成以上。另據《南方都市報》消息，大量旅客因早上到達機場航站樓時無法進入而滯留，但目前，廣州白雲國際機場T2航站樓已恢復運營，旅客已排隊掃碼進入。