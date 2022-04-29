疫情｜新增1.5萬宗　上海累計死亡337宗　北京中小學五一提前放假

國家衛健委公布，內地昨日（28日）新增15,588宗本土感染，包括5646宗確診個案及9942宗無症狀感染，數字再次上升；新增52人病亡，均來自上海，死亡的直接原因均為基礎疾病，死亡的患者最小年齡58歲，最大年齡99歲。52位患者伴有多臟器嚴重的基礎疾病。



在本土確診個案5,646宗中，上海佔5,487宗，其次為北京47宗，吉林42宗，浙江31宗，山東、廣東7宗，其餘個案分布於黑龍江、江西、內蒙古、江蘇等12省。

本土無狀症感染9,942宗，上海新增9,545宗，其次為遼寧91宗，江西76宗，江蘇46宗，吉林45宗，山東38宗，其餘個案分布在安徽等15省。

同日，內地新增13宗境外輸入病例，包括廣東3宗、北京、上海、福建各2宗，浙江、廣東各1宗；另增87宗境外輸入無症狀感染者。

上海再增52人死亡 此輪疫情累計337宗死亡 快遞業將復工

上海市衛健委通報，新增本土死亡52例。平均年齡84.02歲，最小年齡58歲，最大年齡99歲。52位患者伴有多臟器嚴重的基礎疾病，包括晚期惡性腫瘤（食道癌，胰腺癌、腦膜瘤）、冠心病、高血壓、神經系統疾病（腦出血術後、腦梗後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症）、糖尿病及尿毒症等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

據《健康時報》報道，上海本輪疫情自4月17日通報出現3宗死亡病例以來，截至4月28 日24時，上海已連續12天出現死亡病例，累計337宗，單日死亡病例已連續5日超過40 宗。除1宗33歲患者為心源性猝死，其餘病例死亡直接原因均為基礎疾病所致，據人民日報健康客戶端不完全統計，本輪上海疫情死亡病例平均年齡超過 80 歲。

據上海青浦區消保委微信公號消息，4月27日多家快遞物流公司被納入青浦區第二批復工復產的「白名單」中。其中包括申通快遞有限公司、上海順豐快運有限公司、德邦物流股份有限公司等七家快遞公司，將有序復工。

昨（28日）北京新增47宗本土病例和2宗無症狀感染。北京市日前已宣布全市中小學、幼兒園及中等職業學校提前放假，待五一假期結束後，再據疫情確定返校時間。返校時更規定，所有師生員工須持48小時內核酸檢測陰性證明。

此外，廣東全省新增本土確診病例7宗，本土無症狀感染7宗，均來自廣州。截至4月28日24時，內地累計治癒出院病例180951例，累計死亡病例4975例，累計報告確診病例214,243例。